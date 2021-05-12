«Насть, вот это формы!»: Каменских в намокшем мини-бикини блеснула фигурой в бассейне

Настя Каменских раньше выступала в дуэте с Потапом. Однако теперь она строит сольную карьеру. А вот напарник стал ее мужем и продюсером. Девушка живет в собственном доме в Киеве, но часто ездит на море. Примечательно, что к свадьбе артистка похудела. Теперь она старается держать себя в форме. По словам певицы, она научилась любить свое тело. Не удивительно, что звезда любит устраивать пикантные фотосессии.

А не так давно Настя провела время в Мексике. Она предпочитала загорать и купаться. Иногда певица делилась кадрами, на которых позировала то в мини-платьях, то в шортах. Как оказалось, на отдыхе она успела закатить вечеринку в бассейне. Пикантными кадрами артистка поделилась в соцсети. Каменских предстала в пятнистом мини-бикини. Она танцевала с подругами прямо в воде. Намокший купальник облегал округлые формы девушки.

Певица устроила секси танцы. Она подпрыгивала, а вода ласкала ее фигуру. При этом девушка наслаждалась безалкогольным игристым напитком.

«Когда мы только приехали на виллу и я увидела этот бассейн, то подумала „надо бы устроить здесь pool party“. И вот к концу поездки мое желание сбылось! Мы с девочками в купальниках, теплая водичка, любимое, то как мы вместе слушали песнями из моего будущего альбома „Красное вино“ и танцевали под них. И невероятно красивый закат », — поделилась звезда.

Поклонники восхитились фигурой Каменских. Многие отметили, что она напомнила им Ким Кардашьян. «Какие вы все классные ,так интересно за вами наблюдать», «Ох, какая», «Насть, вот это формы!», «В интересном положении?», «Какое седло», «Такие красотки», «Надо было нырнуть», «Глаз не отвести», «Роковая брюнетка», — прокомментировали пост подписчики.

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