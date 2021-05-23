Одна блеснула декольте, другая — ножками: Гагарина и Лобода в эффектных платьях выступили на премии

22 мая певицы не только продефилировала на ковровой дорожке, но и представили яркие номера. Они не постеснялись показать свои прелести.

22 мая в Москве состоялась одна из самых долгожданных премий весны — церемония награждения RU.TV. Вокруг юбилейной музыкальной премии создался большой ажиотаж. Пришло около 200 звездных гостей. На розовой ковровой дорожке даже были пробки. Каждая красавица хотела показать свой наряд. Валерия появилась на мероприятии в прозрачном платье и галактическом кокошнике. Кети Топурия предпочла силуэтное платье в пол. А вот Наталья Подольская, Яна Рудковская и Виктория Боня облачились в пышные платья.

На ковровой дорожке привлекла к себе внимание и Полина Гагарина. Хрупкая певица была в черном костюме с топом и юбкой макси с разрезом. Наряд позволил ей похвастаться осиной талией. Многие заметили, что ее вкус совпал с Верой Брежневой, которая тоже пришла в черном лаконичном наряде.

На самой премии выступили зажигательные и популярные артисты. Гагарина предстала на сцене в золотом мини-платье с внушительным декольте. Наряд с зеркальными вставками подчеркивал каждый изгиб ее тела и стройные ножки. Босоножки в тон дополняли ее лук. Полина также сделала необычную прическу с хвостиком и челочкой. Девушка исполнила несколько своих хитов.

Вновь всех поразила своей красотой и Светлана Лобода. Она выбрала не менее эффектное платье алого цвета. Наряд с глубоким декольте и двумя разрезами подчеркнул все ее достоинства. Артистка блеснула стройными ногами, когда зажигательно танцевала. Голливудская укладка и туфли-лодочки дополняли ее лук. Девушка тоже исполнила свои хиты и заставила публику подпевать и танцевать. Лободу одарили шквалом аплодисментов.

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