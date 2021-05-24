«Что ты творишь?»: 39-летняя Вера Брежнева игриво блеснула изящными бедрами в стрингах

Вера Брежнева не скрывает, что счастлива в браке с Константином Меладзе. Певица долгое время скрывала отношения с композитором. Даже свою свадьбу они тайно сыграли в Италии. Пока общих детей у пары нет, но девушка признавалась, что мечтает подарить мужу двоих наследников. От прошлых отношений у нее есть взрослая дочка Соня и школьница Сара.

Последние несколько недель Вера отдыхала с семьей в Италии. Однако она вернулась в Москву 22 мая. Певица не смогла пропустить юбилейную премию RU.TV. Она блеснула фигурой на красной дорожке, выбрав женственный лук с топом и брюками с разрезами. А на сцене артистка выступила в крохотной юбке. Позже Брежнева поделилась пикантными кадрами, сделанными в гримерке. Она успела запечатлеться в одних трусиках.

В кадре девушка демонстрировала округлые бедра. Вера крутила головой, заставляя волосы оживать. Певица засветила все свои прелести. Поклонники восхитились красотой 39-летней звезды.

«Красотка невероятная», «Ох, Верунчик!! Что ты творишь!?», «Вера такая крутая, всегда была в восторге от тебя», «Шикарная женщина», «Это для Костика?», «Ох, ты сводишь с ума!», «Идеальные формы», «Такая классная», «Очень красивая», «Вашему мужу повезло», «Скромность пропала, но тут даже не вульгарно», «Модель», «Бедра прекрасны», — прокомментировали кадры пользователи Сети.

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