Засветили прелести: Брежнева и Гагарина предстали в откровенных нарядах на премии RU.TV

Этой весной жизнь звезд стала более насыщенной. Многие успевают работать, видеться с родней и участвовать в разных съемках. А 22 мая в Москве состоялось одно из самых ожидаемых событий весны — 10-я ежегодная премия RU.TV. На этом мероприятии собрались как «сливки» светского общества, так и молодые тиктокеры. Около 200 звездных гостей посетили премию. Темой вечера стал космос. Группа «Фабрика», Анна Калашникова и другие селебрити соблюли дресс-код, но были и те, кто его проигнорировал.

Многие удивила своими дерзким образом Вера Брежнева. Девушка только приехала из Италии, где проводила время с младшей дочкой Соней. А вот старшая наследница артистки Сара живет в США, где учится в престижном вузе. На коровой дорожке она появилась в одиночестве. Певица облачилась в стильный черный наряд по фигуре. Брюки с разрезами оголили ее бедра, а кроп-топ облегал бюст. Артистка подразнила плоским животом.

«Планы на лето пока непредсказуемые. Жду, когда дочка закончит школу. Море пока пододвигается. Мы записываем новый проект снимаем клип. Порадуем вас. К слову, старшая дочка учится на психолога. Скоро вернется из США», — рассказала Брежнева.

В этот вечер блондинка получила много комплиментов. Ведущие и гости рассматривали элегантную певицу. Корреспондент портала Teleprogramma.pro поинтересовался, есть ли у нее комплексы.

«Я раньше была сутулая, самая высокая в классе. У меня был крупный рот. Мне не хватало женственности. Но сейчас я ее обрела и мне это нравится», — поделилась она.

К слову, не только Вера нарушила дресс-код. Похожий лук выбрала Полина Гагарина. Девушка тоже отдала предпочтение черному наряду с кроп-топом. Но вместо брюк она надела юбку в пол с пикантным разрезом. Образ дополняли босоножки Yves Saint Laurent. Артистка сделала прическу с хвостиком и рваной челкой. Наряд позволил ей похвастаться осиной талией. Гости мероприятия одарили ее комплиментами. Более того, позже уже в золотом платье она выступила на самой премии.

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