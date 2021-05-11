«В семье и любви»: Брежнева в белоснежном платье с пышными рукавами предстала с Меладзе на отдыхе

Певица отметила день рождения мужа на природе с его сестрой. Они устроили речную прогулку по Днепру.

Вера Брежнева раньше выступала в составе группы «ВИА Гра». Тогда она и стала близко знакома с Константином Меладзе. А в 2015 году девушка тайно вышла замуж за композитора. Они устроили скромную свадьбу в Италии. Примечательно, что этой весной артистка успела отдохнуть в этой стране. Рядом с ней была дочка от прошлых отношений Сара. Ее старшая наследница Соня живет в Калифорнии.

Но на днях Вера приехала в Киев, где живут ее родные. Она поздравила с 44-летием свою старшую сестру. А вот 11 мая также свой день рождения отмечает Меладзе. Оказалось, что он провел этот день с женой. Они устроили речную прогулку по Днепру. Брежнева по такому случаю облачилась в белоснежное платье в пол с пышными рукавами и разрезами по бокам. В нежном наряде она напоминала невесту.

На редких фото певица запечатлелась в объятиях именинника. Константин даже поцеловал возлюбленную. Обычно они редко демонстрирую свои чувства на камеру. Рядом с парой сидела сестра композитора Лиана.

«Сегодня наше утро было очень светлым. Мы праздновали День Рождения прекрасного талантливого Кости. В семье, радости, сюрпризах и любви. А потом днем узнали о трагедии в Казани.. И очень хочется пожелать не только сегодняшним именинникам, а всем людям. Давайте растить детей в любви, нежности, заботе и доброте. Тогда они будут вырастать теми людьми, которые не будут причинять вреда другим… Берегите себя и близких.. Родителям сил», — написала звезда.

Поклонники восхитились семейной идиллией. Многие присоединились к поздравлениям. «Шикарные фотографии полные счастья и любви!», «Муж от любви помолодел», «Какие у вас кольца красивые», «Счастье выглядит так», «Какие все красивые», «Вера Брежнева, вы лучшая. Как облако белое. Красотка», «Наконец-то с Костей», «Красота какая!», «Видели вас в Киеве, классные», — прокомментировали пост подписчики.

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