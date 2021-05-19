«Уборщица Верочка»: 39-летняя Брежнева засняла себя с каре и пышной челкой

Вера Брежнева является не только известной певицей, но и одной из самых закрытых персон в отечественном шоу-бизнесе. Девушка предпочитает раскрываться в песнях, а вот о личной жизни она говорит редко. Даже фото с мужем Константином Меладзе она публикует нечасто. Своих дочек от прошлых отношений артистка тоже оберегает от лишнего внимания. Но недавно она отметила день рождения мужа в Киеве, а теперь продолжает наслаждаться отдыхом в Италии с семьей.

Стоит отметить, что в 39 лет Вера выглядит очень молодо и может похвастаться стройной фигурой. На отдыхе девушка примеряет то костюмы с цветочным принтом, то модные джинсы-трубы. А теперь певица заинтриговала поклонников. Она засняла себя в бутике. Девушка позировала в черном спортивном костюме и с новой прической. Обычно Брежнева всегда восхищала фанатов пышными и длинными локонами.

На этот раз она покрасовалась с каре. Пряди были покрашены в блонд и молочный шоколад. Также у девушки была пышная челка.

«Уборщица Верочка», — с иронией написала звезда.

Поклонники стали активно обсуждать вид артистки. Многие посчитали, что каре молодит певицу. При этом большинство решили, что привычный образ им нравится больше. Стоит добавить, что внимательные подписчики увидели позади девушки манекен с париком. Они посчитали, что Брежнева не стриглась, а просто примерила парик, но не исключено, что позже ей захочется перемен и она решится на смену имиджа.

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