«Люблю как и Аллу Борисовну»: мама Давы заступилась за дуэт сына с Киркоровым

Бывший жених Ольги Бузовой стал гостем шоу Максима Галкина, куда привел и свою маму.

Давид Манукян является известным певцом и блогером. Однако настоящую славу ему принес роман с Ольгой Бузовой. Именно этот парень из Новосибирска смог растопить сердце девушки. Однако в начале этого года они расстались. Многие осуждали блогера, так как посчитали, что он был с ней ради пиара. За последние два года Дава успел выпустить хит «Ролекс» с Филиппом Киркоровым и его стали приглашать на премии, а также разные светские рауты.

На этот раз Дава стал героем нового выпуска «Музыкалити». Максим Галкин решил сделать семейный выпуск, поэтом певец привел с собой маму, Анну Манукян. А также с ними за столом разместились Сергей Трофимов с дочкой Лизой. Они слушали современные треки и давали им оценку. При этом бывший жених Бузовой признался, что слушает Трофима, но не стал петь в его присутствии. А Галкин не раз смог подшутить над Давой.

«Анна, как вы относитесь к творчеству сына?» — спросил ведущий женщину. «Хорошо. Мне нравится», — ответила с улыбкой мама блогера. «Мама, говори честно», — попросил ее сын. «Честно, мне многие его песни нравятся», — настояла Анна. «Какие-то советы вы давали Даве?» — поинтересовался Галкин. «Поначалу, а потом перестала. Не слушает», — шутливо заявила женщина. «А выговорили ему: зачем тебе этот высокий болгарин? Ты и так хорошо поешь», — стал иронизировать Максим. «Нет, я его творчество тоже люблю как и Аллу Борисовну», — призналась мама Давы.

Стоит добавить, что в конце передачи Анна даже расплакалась. Она призналась, что творчество Примадонны ее всегда вдохновляло и давало сил в трудное время.

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