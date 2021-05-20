«Не шоу веду, а маршрутку»: Галкин изобразил шофера, насмешив бывшего жениха Бузовой

Муж Аллы Пугачевой решил устроить семейный выпуск программы «Музыкалити». Если Сергей Трофимов пришел с дочкой, то Дава появился с любимой мамой.

Максим Галкин успевает не только ездить на гастроли, но воспитывать двойняшек Лизу и Гарри. Юморист давно показал, что он прекрасный папа. При этом он еще и снимает шоу на YouTube. Обычно к нему приходят представители разных поколений. На этот раз артист решил внести разнообразие.

«Сегодня специальный семейный выпуск. Справа от меня замечательная семья: Сергей Трофимов, он же Трофим, и Елизавета Трофимова. Лиза была участницей моего шоу „Лучше всех“. Не был участником моего шоу, но это не помешало ему приехать сюда — Давид Манукян в компании любимого человека! Друзья, мама Давы — Анна Манукян», — объявил ведущий.

Диалог сразу стал развиваться. Трофимов без стеснения признался, что не знаком с творчеством бывшего жениха Ольги Бузовой. А вот дочка певца даже напела его песню. Так вышло, что Дава раньше слушал треки Сергея. Его мама тоже заверила, что знает песни Трофимова.

«У вас даже клип есть. Я смотрю», — заявила Анна. «Он за десятилетия творчества накопил и снял один клип», — шутливо сказал Галкин.

После этого артист поинтересовался у Трофимова, есть ли в его коллекции композиции, которые ему уже надоели.

«Практически все», — сказал он в ответ.

Максим удивился и заверил, что так быть не может.

«Как может достать коллекция Лувра», — исправился Трофимов.

После этого они стали слушать песни. Примечательно, что в большинстве случаев их мнение о современных треках совпадали. Так им пришлось послушать хит Султана Лагучева — «Горький вкус». Композиция заставила Галкина пританцовывать, а Трофимов даже попросил не выключать трек.

«Мне кажется, это выглядит так: одна рука на руле, вторая — так. На-на-на. У меня впечатление, что под этот трек я не шоу веду, а маршрутку просто. Передайте за участие в передаче. Пенсионерам и детям бесплатно», — сказал ведущий.

Он довел до истерики и смеха бывшего жениха Бузовой.

«Это мы не специально под Манукянов не играли песню. Это реально хит», — пояснил Максим.

Но оказалось, что Дава действительно слушает эту песню. Во время всего выпуска шоу «Музыкалити» не утихал смех.

Смотрите также: