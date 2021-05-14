Намек на историю с Бузовой: Дава снял видео о парне, тайно навестившем бывшую избранницу в клинике

Бывший возлюбленный Ольги Бузовой Давид Манукян поделился в Instagram видео, на которое его, очевидно, вдохновила недавняя история. Напомним, когда Ольга Бузова экстренно попала в больницу, поклонники звезды обратились к Даве с просьбой поддержать девушку. Тот ответил, что никому и никогда не расскажет, был он в больнице у Ольги или нет.

В ролике, появившемся в Instagram Давы, он играет парня, бывшая девушка которого попала в больницу после аварии. Друзья уговаривают молодого человека забыть все обиды и навестить экс-возлюбленную, тот говорит, что не может этого сделать. А сам покупает роскошный букет цветов и передает его девушке инкогнито через доктора.

«Отпустив обиду, вы излечите свою душу. А вы бы смогли простить?» — обратился Давид Манукян к подписчикам.

Те тут же увидели в рассказанном им сюжете историю Ольги. Одни поблагодарили Давида Манукяна за трогательное видео, другие упрекнули в том, что он опять пиарится за счет Бузовой.

«Ольга после операции, думаю, ей посвящается. Какая вы красивая были пара. Жаль, что у вас так вышло», «Что-то напоминает мне этот ролик? Ни личный ли опыт из твоей жизни? А вообще сильно», «Опять за счет Бузовой рейтинг поднимает, причем, не забыв оболгать», «Чисто про Олю», — высказываются в Сети.

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