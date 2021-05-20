38-летняя Ходченкова в облегающих шортах блеснула рельефными бедрами на велопрогулке

Светлана Ходченкова не скрывает, что ей нравится хорошо выглядеть. Еще несколько лет назад она нечасто появлялась на публике, а теперь девушку можно увидеть на красных дорожках и светских раутах. Блондинка всегда одета с иголочки. Она подчеркивает стройную фигуру вечерними платьями, элегантными костюмами и кожаными юбками. К слову, артистка занимается спортом, чтобы оставаться в форме.

Недавно Светлана вернулась из отпуска. Она успела посетить несколько мероприятий. А 19 мая девушка отправилась на велопрогулку. В соцсети актриса поделилась снимком, на котором запечатлена с велосипедом. Она позировала в лучах солнца, облачившись в топ и облегающие шорты. Наряд в спортивном стиле не скрыл ее плоский живот и рельефные бедра. Ходченкова также показала всю красоту своих стройных ног.

Раньше артистка делилась кадрами с тренировок на пилоне. Уже несколько лет она танцует на шесте. Грациозность и пластичность 38-летней Светланы впечатляла ее поклонников. На этот раз многие восхитились ее подтянутой и точеной фигурой. «Какая вы красотка», «Такую леди встретишь и обомлеешь», «Ножки просто шик», «Идеальная по всем параметрам», «Любоваться и любоваться», «Когда готова к лету», «Вообще без изъянов», — прокомментировали кадр подписчики.

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