«Боже, как красиво!»: 38-летняя Ходченкова в лифе и на шпильках устроила пикантные танцы на пилоне

Светлана Ходченкова строит карьеру в кино. Она давно завоевала любовь поклонников. Ей удается виртуозно перевоплощаться в сильных и роковых женщин. В ее копилке теперь уже десятки ролей. Она не перестает удивлять фанатов, совершенствоваться и открывать в себе новые таланты. Более того, в свои 38 лет артистка обладает стройной фигурой и моложавым видом. Благодаря нарядам, она подчеркивает свои точеные формы.

Уже около двух лет Светлана занимается танцами на пилоне. Она стала делиться кадрами, на которых представала в туфлях на шпильке, которые называют стриптизки. Поклонники сначала думали, что актриса готовится к новым съемкам. Однако соблазнительные танцы стали ее увлечением. С наступлением весны Ходченкова все чаще делится кадрами с тренировок. 26 марта, в пятницу, она опубликовала фото, на котором предстала в ботильонах и розовом костюме.

«Пятничная вечеринка», — заявила звезда.

А вот на следующий день Светлана поделилась видео, на котором буквально порхает, а не танцует на пилоне. Девушка подчеркнула изгибы фигуры леггинсами и лифом. Болеро и обувь на шпильке дополнили лук. Актриса кружилась на пилоне, демонстрируя грацию.

«Полетали», — написала она.

Поклонники были сражены умением Ходченковой. Многие осыпали ее восторженными комплиментами. «Вау!!! Как красиво!», «Очень красиво! Эффект объемного света, как вишенка на торте», «Вау!!! Как это круто!», «Света, на это можно смотреть бесконечно! Ты богиня!», «Боже, как красиво! Лучи света еще такие чудесные», «Так радуюсь когда звёзды танцуют pole dance», «Огнище», «Грациозно», «Какая талия! Это шик», — прокомментировали пост подписчики.

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