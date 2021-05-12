«Босоножки рекомендую»: Ходченкова в кожаной юбке с разрезом и на шпильках вышла на красную дорожку

Актриса стала одной из главных гостей на закрытом показе фильма Александра Молочникова «Скажи ей». Образ девушки оказался модным и элегантным, об этом рассказала стилист Анастасия Стар.

Светлана Ходченкова не скрывает, что следит за своей внешностью. Актриса снялась в десятках кинокартин, но при этом остается одной из самых скрытных звезд шоу-бизнеса. О личной жизни она предпочитает не рассказывать. Увидеть ее на светских раутах тоже большая редкость. Однако недавно девушка отдохнула на море, где набралась сил. А вот 11 мая она посетила закрытый показ нового фильма Александра Молоникова «Скажи ей».

В столичном кинотеатре собралось много гостей. Большинство из них пришли в черном. Как известно, утро 11 мая было омрачено новостью из Казани, где произошла стрельба в школе, в результате которой погибли девять человек. Режиссер и гости премьеры почти память погибших. Настасья Самбурская, Лолита Милявская, Екатерина Варнава были в черном. А вот Ходченкова выделилась среди присутствующих.

На красной дорожке актриса появилась в алой кожаной юбки длины миди с разрезом, а также черном топе. Наряд подчеркнул ее талию и стройные ноги. Босоножки на шпильке дополнили образ. Как известно, она сыграла одну из главных ролей в этой картине.

Поклонники восхитились красотой 38-летней звезды. Согласилась с ними и стилист Анастасия Стар. Она оценила лук Светланы для портала Teleprogramma.pro.

«Новый образ Светланы Ходченковой подойдет „и в пир, и в мир“, как говорится. Базовый черный топ с аккуратными минималистичными босоножками разбавлен акцентной кожаной юбкой. Такой наряд роскошно подчеркивает превосходную фигуру Светланы. Длина юбки миди — самая актуальная в этом сезоне. Это моя любимая длина, я считаю ее самой женственной и элегантной. Образ довольно простой для вечернего выхода, я бы усложнила его жакетом и клатчем. Этот же образ можно преобразовать в более повседневный надев кроссовки и джинсовую куртку. А подобные босоножки рекомендую приобрести каждой, они подойдут под любой летний комплект», — высказалась эксперт.

Справка Teleprogramma.pro:

Анастасия Стар — стилист для девушек-экспертов, основатель бренда украшений «Mia Suno». Имеет диплом стилиста «Модной конторы», обучалась у топ-стилиста Юлии Горни курсы «Имидж любитель» и «Имидж любитель 2. ДНК стилей». Опыт работы 2 года.

Смотрите также: