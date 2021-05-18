«Выглядит стильно и дорого»: Ходченкова в молочном костюме с брюками в пол вышла в свет

Светлана Ходченкова является одной из самых привлекательных актрис. Она не раз попадала на обложки глянцевых журналов, а в кино девушке часто приходится играть роковых красавиц. В обычной жизни она тоже может похвастаться элегантностью и хорошим чувством стиля. Актриса раньше была не частой гостьей на светских раутах, но после пандемии редко пропускает красные дорожки и вечеринки.

Для выходов в свет Ходченкова предпочитает облачаться в вечерние наряды. Она раньше не раз представала в платьях в пол. Однако этой весной актриса появлялась на публике как в кожаной юбке, так и юбке макси со шлейфом. А накануне девушка посетила еще один светский раут. На мероприятии она появилась в молочном костюме с брюками клеш в пол и с жакетом оверсайз. Лук дополнял черный кроп-топ.

Поклонники отметили, что 38-летняя Светлана выглядит еще стройнее. Многие одарили ее комплиментами. «Какой классный костюм! Вам идет», «Красивая и стильная», «Я обожаю такие костюмы», «Потрясающе красивая женщина и талантливая актриса!» — прокомментировали пост подписчики. А для портала Teleprogramma.pro оценила ее аутфит имидж-стилист Диана Руссо.

«Брючный костюм с кроп-топом — одно из моих любимых сочетаний. Это всегда выглядит привлекательно, но не в коем случае не вульгарно. Кроп-топы за последние пару лет уже успели стать своего рода классикой и базой. Сочетая их с брюками на высокой посадке, вы подчеркнете талию и сделаете правильный акцент. В качестве основы образа Светлана выбрала белый брючный костюм, что, на мой взгляд, является беспроигрышным вариантом. Такой костюм всегда выглядит стильно, дорого и приковывает взгляды. Уместность комплекта также очень широка. Вы можете сочетать его с каблуком и отправиться в свет, что делает Светлана, либо надеть кроссовки, взять удобную мягкую сумку и отправиться по делам. Кстати, такой образ могут себе позволить девушки не только 42 размера, главное — правильно подобрать топ и посадку брюк», — высказалась эксперт.

Справка Teleprogramma.pro:

Диана Руссо — имидж-стилист. Окончила Итальянскую школу имиджа и стиля. Опыт работы в сфере моды и стиля — 5 лет.

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