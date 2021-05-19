«Мокрая Анечка»: Нюша в модном купальнике с акцентом на талии блеснула точеной фигурой

Нюша уже много лет выступает на сцене. И даже в 30 лет она остается кумиром молодежи, так как не боится меняется, экспериментирует с образами и выпускает зажигательные хиты. Девушка успела стать мамой. Она воспитывает дочку Симбу. При этом певица успевает путешествовать, снимать новые клипы и следить за своей фигурой. Артистка этой весной приехала с семьей в Дубай. Там она видится с Викторией Лопыревой и наслаждается отдыхом.

Примечательно, что после родов Анна Шурочкина (настоящее имя певицы. — Прим. ред.) быстро вернулась в форму. Она любит подчеркивать свои достоинства женственными нарядами, а также часто блистает в бикини. Накануне девушка устроила пикантную фотосессию в бассейне. Она предстала в купальнике трендового цвета гоголь-моголь с акцентом на талии в виде белой полоски. Нюша нырнула в воду, намочив наряд и волосы.

В облегающем купальнике девушка свернула своими прелестями на камеру. На кадрах на ее теле блестят капельки воды. Она даже показала «ложбинку греха».

Поклонники восхитились тем, как выглядит молодая мама. Многие отметили, что артистка постройнела. «Вот это красотка», «Прелесть, конечно», «Какой огонь», «Мокрая Анечка», «Ох, капельки на груди», «Какая фигура, шик», «Купальник просто восторг», «Ню, куда делась твоя скромность?», «Раньше ты мне нравилась больше», «Вульгарно», «Ню, ты конфетка», — прокомментировали пост подписчики.

Смотрите также: