«Вот натянула»: Нюша в откровенном бикини блеснула загорелыми бедрами на яхте с Лопыревой

Певица повеселилась на отдыхе в Дубае и не побоялась обнажиться на публике.

Нюша является популярной певицей. На ее концертах всегда полные залы. Даже став женой и мамой она не перестает за собой ухаживать и регулярно блистает на сцене. В 30 лет артистка может похвастаться точеной фигурой. Примечательно, что после родов она быстро вернулась в форму. К слову, рожать она ездила в Майами, как и Виктория Лопырева. Девушки подружились и теперь регулярно видятся.

Модель уже давно находится в Дубае со своим сыном Марко Лео. Этой весной к ней приехала Нюша с семьей. На днях они у строили встречу, на которой познакомились с шейхами. Подруги планируют организовать путешествие для жителей Арабских Эмиратов по России. А вот 15 мая они устроили вечеринку на яхте. Там собралось множество девушек. Сначала компания наслаждалась изысканными блюдами, а потом все стали петь и танцевать.

Виктория облачилась в слитный купальник с акцентом на талию. Она позировала с другими девушками, демонстрируя стройные ноги. Модель блеснула рельефной фигурой.

Позже не побоялась обнажиться и Нюша. Она засветила ложбинку греха. А вот на палубе ветер помог ей сверкнуть упругими и загорелыми бедрами в мини-бикини цвета персика. Певица грациозно позировала, пока ветер поднимал к нему ее рубашку. Артистка засветила все свои прелести. К слову, такие яркие купальнике в тренде в этом сезоне.

Поклонники восхитились красотой девушек. Многие одарили их комплиментами. «Совсем на себя не похожа», «Вот это бедра, огонь», «Ох и вид», «Вот натянула то! Трусы так носить зачем?», «Белая полоска на бедрах — так пикантно», «У Вики талия аномалия», «Прям подруги, все как на подбор», «Роскошные ножки», «И глаза разбежались», — стали писать пользователи Сети.

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