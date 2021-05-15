Все леди в белом: Нюша и Лопырева устроили девичник на роскошной яхте в Дубае

Виктория Лопырева уже длительное время не приезжает в Россию. Она предпочитает находиться в теплых странах с тех пор, как началась пандемия. Девушка привыкла много путешествовать. Теперь рядом с ней всегда находится сын Марк Лео, а вот муж Игорь булатов получил новую должность, поэтому лишь иногда навещает ее, приезжая из Коми. Однако девушке некогда скучать. она то организовывает различные мероприятия, то видится с друзьями.

Недавно в очередной раз устроила себе отпуск в Дубае Нюша. Она привезла на дорогой курорт дочку Симбу, а также свою маму, которая приглядывает за ребенком, когда певица решает повеселиться. Так на днях она увиделась с Викторией. Они дружат много лет. Девушки увиделись с молодыми и перспективными шейхами. По словам модели, в скором времени они покажут этим молодым парням Россию.

А вот 15 мая Лопырева вновь провела целый день с подругой. Они запечатлелись в автомобиле. Девушки облачились во все бело. Если блондинка была в топе и шортах, то Нюша предпочла длинную белую рубашку из льна. Они радовались тому, что снова увиделись.

«Я так рада, что мы наконец-то все вместе собрались. Просто к закрытию сезона!» — отметила модель. «Вообще, я тоже довольна, дорогая», — согласилась артистка.

Они устроили настоящий девичник, закатив вечеринку на роскошной яхте. Девушки отправились плавать в море, собрав несколько человек на борту. Они пели, танцевали и фотографировались. Лопырева наслаждалась теплой погодой, а Нюша наблюдала, как другие девушки танцуют под ее хит. Не обошлось и без стола с деликатесами, игристыми напитками. Примечательно, что они отдыхали без своих мужей.

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