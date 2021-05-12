«Молодые и успешные»: Нюша в шифоновом платье увиделась с Лопыревой в Дубае

Как известно, Виктория Лопырева очень редко приезжает в Москву после начала пандемии. Она предпочитает пережидать неприятное время в теплых странах. Последние несколько месяцев модель не покидает ОАЭ. Там она участвует в фотосессиях, организует светские рауты и фестиваль «Матрешка». Порой девушка видит с подругами, которые приезжают в Дубай отдохнуть. Ранее она виделась с Ксенией Бородиной, а в мае к ней снова приехала Нюша.

Нюша вместе с семьей проводит время в жаркой стране. Она ранее показала, как завтракает со своей дочкой Симбой и мамой. Но накануне певица увиделась с Лопыревой. Для это встречи она облачилась в белое легкое платье из шифона с цветочным принтом. Девушка заплела волосы в косички и сделала легкий макияж. А вот модель надела футболку и мини-юбку черного цвета. Как оказалось, они принарядись еще и для встречи с шейхами.

«Шейхи подъехали! Именно так выглядят молодые и успешные ребята из ОАЭ, и совсем скоро мы покажем им Россию!» — заявила Виктория.

Поклонники отметили, что девушки отлично выглядят. Многие также удивились, что именно они решили провести время с молодыми парнями. «Они ж к вам подъехали, нужна им Россия», «Крутые», «Классная задумка, но у вас же мужья…», «Все эффектные и красивые!», «А им можно девушек трогать… тем более за талию», «Шикарные наряды», «Везите их сюда», «Вам можно доверить таких красавцев», — прокомментировали пост подписчики.

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