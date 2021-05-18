Элегантная мама: Лопырева в комбинезоне с шортами-бермудами запечатлелась с сыном на отдыхе

Виктория Лопырева уже давно не приезжала в Россию. При этом она никогда не забывает о своей родине. Девушка вот уже несколько месяцев находится в Дубае. Порой там она устраивает вечеринки с подругами. Блондинка любит лакомиться блюдами русской кухни, поэтому готовит то борщ, то пельмени. Недавно она отметила Пасху. К ней приехал муж Игорь Булатов, который получил должность в Коми, поэтому не часто видится с женой.

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Однако Виктории некогда скучать. Она заботится о сыне Марке Лео. При этом девушка организовывает различные мероприятия и участвует в фотосессиях. На днях она увиделась с Нюшей. Они повеселились на яхте. А вот 18 мая Лопырева сначала распаковала подарки. Она похвасталась рубашками поло, которые прислали ее наследнику. После этого блондинка отправилась с ним в поездку. Она нарядилась в алый комбинезон с шортами-бермудами. Наряд подчеркивал не только ее загорелые ноги, но и талию.

Позже Виктория запечатлелась с сыном в машине. В какой-то момент мальчик сел напротив мамы.

«Так ты придумал ехать? Удобно тебе? А мне было бы неудобно», — заметила девушка.

Позже Марк Лео пересел ближе к маме. Поклонники восхитились трогательным фото. Многие отметили, что мальчик сильно подрос. «Самые вы красивые!», «Взгляд Булатова», «Вы самая красивая мама», «Яркая леди», «Как же ему повезло», «Не мама, а эталон красоты», «У вас такая красивая семья», «Малыш подрос», «Очень хорошенькая», «Комбинезон у вас прекрасный, талия такая узкая», — прокомментировали пост подписчики.

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