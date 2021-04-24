Подчеркнула силуэт: Виктория Лопырева в нежно-розовом платье со шлейфом устроила фотосессию

Виктория Лопырева не скрывает, что после родов ей пришлось приложить усилия, чтобы вернуться в форму. Победительница конкурсов красоты позже нашла способ, как вместе сыном Марком Лео заниматься спортом. Уже длительное время девушка находится в Дубае. Там она не только занимается бизнесом и организовывает различные мероприятия, но и участвует в фотосессиях. Зачастую ей выпадает шанс облачаться в роскошные наряды.

Так на днях Виктория примерила вязаное платье в пол. А в пышном наряде лимонного цвета она даже нырнула в бассейн. А накануне девушка приняла участие в съемке. Она позировала в номере высотного отеля. Модель на этот раз покрасовалась в нежно-розовом платье в пол с открытыми плечами. Наряд со шлейфом подчеркнул силуэт и стройность Лопыревой. Благодаря босоножкам она смотрелась еще выше.

Нежная расцветка сделала загар блондинки еще более насыщенным. Модель грациозно дефилировала перед камерой. Легкие локоны и нюдовый макияж дополнили ее образ. Поклонники одарили ее комплиментами. Многие отметили, что она выглядела, как голливудская дива.

«Просто на красную дорожку надо идти», «Ну кукла», «Натуральная Барби», «Платье роскошное, как вам идет», «Классная, красивая», «Мне так нравится, глаз не оторвать», «Хороша», — прокомментировали кадры пользователи Сети. Напомним, что Виктория состоит в браке с Игорем Булатовым. В последнее время они редко видятся, так как ее избранник получил должность зампреда правительства республики Коми.

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