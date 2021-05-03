«Марк Лео разгромил всех»: Лопырева в платье-комбинации отметила Пасху с Булатовым в Дубае

Избранник модели приехал к ней на праздник и провел время с семьей.

Виктория Лопырева любит путешествовать. Даже своего сына Марка Лео она родила в Майами. Тогда девушка скрывала свой роман с бизнесменом Игорем Булатовым, который был мужем ее подруги Таты Карапетян. Но их заметили вместе папарацци, а спустя год влюбленные сыграли свадьбу. Обычно девушка регулярно приезжала на родину, но теперь предпочитает проводить время в теплых странах.

Уже несколько месяцев Виктория находится в Дубае. А вот ее муж получил должность председателя Правительства Коми, поэтому уехал и некоторое время не виделся с семьей. Однако 2 мая они воссоединились. Булатов приехал в Арабские Эмираты, чтобы отметить Пасху с семьей. Лопырева поделилась в соцсети трогательными кадрами. Она облачилась в платье-комбинацию черного цвета. Игорь тоже был в черном, выбрав брюки и рубашку. Он держал сына на руках.

«С этого года у нас новый Чемпионат в битве яйцами. Марк Лео уверенно разгромил бабушку, маму, папу и всех остальных обитателей дома. Но мы не сопротивлялись. Круто, что традиции, которые мы бережно храним еще от своих бабушек и дедушек — находят отклик у нашего сына. Светлой Пасхи вашим домам, дорогие», — написала модель.

Поклонники давно не видели влюбленных вместе. Многие были очарованы трогательными кадрами. «Прекрасная семья!», «Чудесные, красивые, счастливые!», «Парень растет», «Ура! К вам приехал папа», «Сногсшибательная леди», «Какие вы прекрасные! Поздравляю вас!», «Марк Лео милашка, красавец», «Красота то какая», «Какие вы все милые!», «Какие хорошенькие», — прокомментировали пост подписчики.

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