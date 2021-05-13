«А ножки иксиком»: 45-летняя Волочкова в микроюбке ужаснула исхудавшей фигурой поклонников

Анастасия Волочкова является не только одной из самых известных балерин в стране, но и одной из самых эпатажных. Девушка живет в особняке на Рублевке и не жалуется на жизнь. Она дает представления с маленькими балеринами и артистами цирка, а после работы любит расслабиться в своей бане. Из-за того, что ее романы с бизнесменами заканчивались неудачно, своего нового возлюбленного Олега она прячет от публики. Однако этой весной они снова вместе уехали на Мальдивы.

Весь отпуск Волочкова публикует пикантные фото, на которых позирует полуобнаженной. Она выбирает крохотные купальники, а порой позирует топлес. А накануне артистка решила удивить свою публику и продемонстрировала фирменный шпагат, облачившись в струящееся платье цвета Tiffany. Анастасия продемонстрировала растяжку, но не все оценили ее старания. А теперь Анастасия предстала в топе и микроюбке, в которой позировала на побережье.

За время отпуска балерина успела получить бронзовый загар. Наряд облегал ее стройную фигуру и позволил показать не только пресс, но и рельефные ноги.

На этот раз звезда не стала отключать комментарии к посту. Многие поклонники отметили, что Волочкова стала слишком худой. Многие даже заверили, что в ужасе от вида ее ног. «А ножки иксиком», «А ты маленькая», «Кротконожка. Ну ноги жутки, как палки», «А почему такая худая?», «Хоть трусы не забыла, надеюсь», «Ну почему такая обувь, давным давно уже ее необходимо выбросить!», «Юбку надо подлиннее, так конечно не прилично», «Олег не отдохнет, пока наряды не закончатся», — прокомментировали пост подписчики.

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