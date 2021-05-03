«Берег пошел волной от стройности»: Волочкова в нюдовом мини-бикини засветила рельефную фигуру на пляже

Анастасия Волочкова несколько лет назад решила сделать свою личную жизнь более закрытой. При этом она продолжает оголяться на камеру и демонстрировать достоинства фигуры во всей красе. По всей видимости, ее возлюбленный Олег, которого артистка скрывает от публики, не против таких увлечений своей избранницы. Балерина еще недавно проводила время с дочкой от прошлых отношений, репетируя совместное выступление, а в начале мая она улетела с возлюбленным на Мальдивы.

Этот курорт Анастасия полюбила давно. Она не скрывает, что отдых на райских островах ей обходится недешево но благодаря сбережениям артистка совершила уже вторую поездку меньше чем за год. Всего за пару дней балерина успела загореть. Теперь она публикует фото в купальниках. На новых кадрах Волочкова позировала в нюдовом мини-бикини с неоновой вышивкой. Она встала у дерева на белоснежном пляже.

«Мое любимое дерево нашей виллы», — заявила звезда.

Она также продемонстрировала растяжку и свою постройневшую фигуру. Однако внимательные поклонники заметили, что береговая линия изогнулась только у фигуры самой балерины. Это натолкнуло их на мысль, что артистка сделала ноги еще стройнее с помощью фотошопа. А так как Анастасия отключила комментарии к постам, они обсуждают ее пляжные снимки в фан-аккаунтах. Примечательно, что на других фото берег был ровный.

«Берег пошел волной от стройности», «Ноги-палки, зачем так себя доводить?», «Настя красотка, но этот берег все выдал», «От стройности берег изогнулся вместе с водой, ха-ха», «Ну красивая, и рельефная фигура, прям дива», — стали писать пользователи Сети.

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