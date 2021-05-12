«Изящная щиколотка»: Волочкова в струящемся платье блеснула вертикальным шпагатом под дождем

Анастасия Волочкова является одной из самых известных балерин в России. В свое время она была солисткой в Большом театре. Потом все чаще в прессе стали обсуждать ее личную жизнь. Романы артистки с бизнесменами и миллионерами так и не сделали ее счастливой. А последние два года она скрывает своего нового избранника по имени Олег. Этой весной они вновь улетели отдыхать вдвоем на Мальдивы.

Это излюбленный курорт Анастасии. Там она расслабляется, купается и загорает. Как известно, балерина не стесняется оголяться и любит позировать топлес. Теперь она делится пикантными кадрами, которые делает ее возлюбленный. Девушка позировала в воде, на побережье, без одежды и в бикини. А теперь Волочкова предстала на новом видео в струящемся платье макси цвета Tiffany. Наряд с глубоким декольте позволил ей не только блеснуть бюстом, но и вертикальным шпагатом.

«Ну, если человек не понимает шепотом сказанные слова, то приходится объясняться взмахом ноги», — написала она.

Звезда позировала под дождем. Ее наряд медленно намокал, что придавало пикантности. На этот раз Анастасия не стала отключать комментарии. Многие одарили ее комплиментами. Но нашлись и те, кто раскритиковал и растяжку балерины и ее внешний вид. «Сама себя чуть своей же ногой не прибила», «Опять ластой машет… Еще что-то будет в твоей программе?», «Круче, чем в трусах», «Обалденный цвет платья, вам очень идет», «Олег перестал слушаться», «Вот это ласта», «Изящная щиколотка», «А что с лицом?» — прокомментировали пост подписчики.

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