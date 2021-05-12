«Есть ребенок от первого брака»: Волочкова раскрыла подробности личной жизни возлюбленного

Как отметила балерина, у них очень яркие отношения с мужчиной.

Балерина Анастасия Волочкова рассказала подробности о своем возлюбленном, которого зовут Олег.

«Он бизнесмен, у него есть ребенок от первого брака. Я не собираюсь оправдываться как-то, доказывать, что больше полугода встречаюсь с красивым молодым мужчиной». Анастасия Волочкова

По словам танцовщицы, у них очень яркие отношения. Олег восхищается балериной и на многое ради нее готов. Как добавила Волочкова, не так давно она познакомила любимого со своей мамой, когда они вместе ездили в Санкт-Петербург. Причем в тот же вечер с Олегом они поссорились. Ее родительнице бизнесмен не понравился. При этом Волочкова сразу сказала матери, что не позволит той лезть в их отношения, сообщает радио «Комсомольская правда».

Напомним, что Волочкова очень долго скрывала Олега от журналистов и ничего о нем не рассказывала. Артистка отмечала, что он не медийный человек и его фамилия акулам пера ничего не скажет.

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