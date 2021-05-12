«Красиво как!»: Ксения Собчак в песочных шароварах и белой блузке предстала в джунглях Мексики

Телеведущая путешествует в Северной Америке. На этот раз она побывала в музее, который называют чудом архитектуры.

Ксения Собчак не скрывает, что любит удивлять публику. Телеведущая часто демонстрирует свой характер и острый язык. Также она любит облачатся в экстравагантные и броские образы. Этой весной ей не раз приходилось появляться на красных дорожках. Блондинка выбирала брючные костюмы и вечерние платья в пол. А в мае она уехала отдыхать в Мексику. Там девушка предпочитает демонстрировать свой яркий летний гардероб.

Ранее Ксения отметилась в алом платье с принтом и нежном образе с юбкой макси. Свои наряды она дополняет колоритными аксессуарами — очками с оправой в форме сердца, сумкой-сундуком. Очередной день телеведущая провела в мексиканских джунглях. Там среди лиан и деревьев находится музей Azulik, который называют чудом архитектуры.

Ксюша примерила песочные шаровары и белую блузку. В ее ушах были серьги-кольца, а голову покрывала кепка в тон. Позже она отправилась осматривать магазины и встретила варана.

«Красиво как! Класс. Мексиканские джунгли… Купила гамак. Это старость», — заявила Ксения.

Поклонники восхитились тем, что девушка каждый раз продумывает свои образы даже во время путешествия. Она ранее отдавала предпочтения лукам в стиле Фриды Кало, а на этот раз выглядела как настоящая туристка, изучающая новые места. Многие одарили комплиментами телеведущую и отметили, что она находится в отличной форме.

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