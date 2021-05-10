«В платье с розами — моя бабушка»: Орбакайте показала, как Пугачева в балахоне веселилась в кругу близких

Дочка Примадонны опубликовала архивное видео. Она призналась, что ее бабушка любила 9 мая встречаться с однополчанами. Алла Борисовна тоже участвовала в застольях.

Алла Пугачева недавно вспомнила, как приезжала в Припять по просьбам ликвидаторов. Тогда она своим выступлением поддержала людей, которые ликвидировали последствия аварии на АЭС в Чернобыле. Однако артистка в своей жизни видела много, как и ее родители, которые пережили войну. Папы певицы Бориса Михайловича не стало в 1982 году. Спустя четыре года ушла из жизни его жена Зинаида Архиповна.

Обычно Пугачева и ее муж Максим Галкин всегда отмечают День Победы. Они вместе с детьми Лизой и Гарри маршируют, а вечером запускают салют. Старшая дочка артистки Кристина Орбакайте в этом году поделилась архивным видео. Она показала, как ее мама и бабушка раньше устраивали застолье. На них Примадонна могла не только поговорить по душам, но и устроить танцы, чтобы развеселить однополчан своих родителей.

На кадрах Алла Борисовна в изумрудном платье балахоне сначала сидит за столом, а потом танцует на фоне ковра, который висит на стене. Среди присутствующих была и Зинаида Архиповна, которая стала хлопать в ладоши, когда ее дочка затанцевала.

«С Праздником Победы!! С Днем памяти великих наших ветеранов. В нашей семье 9 мая всегда особенный день, мои бабушка Зинаида Архиповна и дедушка Борис Михайлович встречались со своими однополчанами. На этом видео нет ни одного актера! Это друзья семьи — однополчане! А женщина в платье с розами — моя бабушка и мама», — написала Орбакайте.

Поклонники восхитились красотой мамы Пугачевой. Многие также отметили, что помнят Примадонну именно такой с рыжими кудряшками и стройными ногами. «Как мило… по доброму… по семейному», «Пересмотрела много раз. Так душевно и по доброму!», «Мама у вас классная», «Лиза похожа на бабушку», «Какие все красивые», — прокомментировали пост подписчики.

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