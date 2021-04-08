«Мы с Аллой стали первыми зрителями»: Галкин высказался о фильме «Чернобыль» Козловского

Примадонна сама ездила в Припять и давала там концерт вскоре после трагедии. У нее до сих пор свежи воспоминания о тех днях.

Алла Пугачева выступает на сцене с 1965 года. Многие помнят, что славу ей принесла песня «Арлекино», а потом ее популярность только росла. Теперь артистка уже редко выступает, предпочитая больше времени посвящать семье. Однако она не смогла обделить вниманием работу Данилы Козловского, который снял фильм «Чернобыль: Бездна» об аварии на АЭС, которая унесла много жизней, а зона возле города до сих пор остается радиоактивной.

Максим Галкин вместе с женой посмотрел фильм и своими впечатлениями поделился в соцсети. Он отметил, что Пугачева также испытала гамму чувств от увиденного.

«Мы с Аллой месяц назад стали первыми зрителями фильма «Чернобыль» Данилы Козловского. Нам очень понравилась эта талантливая работа. Драматичная, захватывающая, не отпускающая ни на секунду кинокартина. Для Аллы это не просто хороший фильм — это часть ее жизни, потому что в далеком 86-м году Алла и ее коллектив поехали с концертом в Припять по просьбам ликвидаторов. Концерт прошел на открытом воздухе недалеко от места аварии. Риск был большой. Она могла отказаться, но все же поехала. Для Аллы это был не только профессиональный подвиг, но и порыв души», — рассказал юморист.

Он подчеркнул, что концерт его жены тогда был необыкновенным и вызвал слезы на глазах людей. Галкин назвал этих людей героями наших дней. Он посчитал, что работа Козловского настолько сильная, что может составить конкуренцию голливудским фильмам. А Пугачева даже спела отрывок из песни Татьяны Снежиной в кинотеатре.

«Максим, спасибо тебе за такие слова!! Я очень тронут», — признался Данила Козловский.

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