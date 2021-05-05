Победный танец для папы: Лиза Галкина в серебристом бомбере и сапожках сыграла в гольф на террасе

Алла Пугачева и Максим Галкин вместе уже почти 20 лет. Несколько лет назад они даже обвенчались в храме. У пары подрастают двойняшки Лиза и Гарри. Малышам уже по семь лет, поэтому они ходят в первый класс. С началом учебного года родителям приходится рано вставать, чтобы накормить их завтраком и проводить на уроки. При этом вечерами и на каникулах наследникам Примадонны нравится учиться чему-то, играть или придумывать себе необычные занятия.

5 мая Галкин устроил сыну велопрогулку. Они катались по улицам деревни Грязь. При этом телеведущий следил, чтобы мальчик был аккуратным и следил за проезжающими мимо машинами. А вот дома их ждала Лиза. Девочка давно проявляет интерес к моде. На этот раз она облачилась в монохромный наряд. Дочка Пугачевой предстала в серых джинсах и вязаной шапке. Серебристый бомбер сочетался по цвету с сапожками.

Малышка играла на террасе в домашний мини-гольф. Сначала у нее не получилось закатить мяч в лунку, но вторая попытка оказалась успешной.

«Во-первых, надо, да, чтобы прямо шел. Ура! Есть! Класс! Теперь я, да?» — обрадовался Максим.

Лиза исполнила победный танец для папы, а потом предложила ему попробовать освоить эту игру. Поклонники восхитились не только нарядом девочки, но и ее способностями. «Наша звездочка», «Она просто чудо», «Этот танец уморил», «Какая красивая девочка. Пластика и талант на лицо», «Ей все подчиняется», «С таким папой только талантливые дети могут вырасти», «Лучик маленький», — прокомментировали пост подписчики.

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