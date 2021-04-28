Савельева в брюках клеш и туфлях Manolo Blahnik появилась на белой вечеринке с Сафоновым

Певица побывала на мероприятии в рамках ММКФ. Она позировала в обнимку с возлюбленным.

Саша Савельева не скрывает, что ей нравится выступать на сцене. Но два года назад она стала мамой. Тогда артистка ушла из группы «Фабрика», чтобы больше времени уделять сыну Леону. Она счастлива в браке с Кириллом Сафоновым. Недавно пара отметила одиннадцать лет совместной жизни. Артистка теперь редко поет, но участвует в фотосессиях. Она быстро вернулась в форму после родов, поэтому с радостью примеряет новые образы.

Недавно стартовал Московский международный кинофестиваль. На открытии Саша появилась в черном платье-бюстье. Она сопровождала мужа на красной дорожке. А накануне состоялась белая вечеринка в рамках ММКФ. Певица вновь пришла на мероприятие вместе с Сафоновым. Если актер облачился в костюм с жилеткой, то его супруга выдержала дресс-код — total white. Савельева позировала в белоснежных брюках клеш и блузке с высоким воротником. Туфли Manolo Blahnik дополнили ее лук.

«Наша семейная традиция», — написала звезда.

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