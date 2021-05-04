Вечерний променад с мужем: Саша Савельева в белоснежной шубе Тедди вышла на пляж

Саша Савельева раньше выступала в составе группы «Фабрика». Кудрявая девушка одним взглядом очаровывала мужчин. Не удивительно, что ей удалось покорить сердце Кирилла Сафонова. Они вместе уже 11 лет, но только два года назад артистка подарила ему сына Леона. Именно став мамой, она стала реже выступать. Однако ей удалось быстро вернуться в форму. Более того, она часто участвует в модных фотосессиях.

больше по теме Савельева в брюках клеш и туфлях Manolo Blahnik появилась на белой вечеринке с Сафоновым Певица побывала на мероприятии в рамках ММКФ. Она позировала в обнимку с возлюбленным.

Недавно Саша сопровождала мужа на Московском международном кинофестивале. Там певица произвела впечатление на публику своим элегантным платьем. А вот на майские праздники девушка уехала в Дагестан вместе с Сафоновым и маленьким сыном. Там она участвует в съемках нового клипа. 4 мая Савельева устроила вечерний променад. Она вышла на пляж в Махачкале в белоснежной шубе Тедди. Ее волосы были распущены, а на лице почти не было макияжа.

«Мы тут очень заняты эвридей олл дей лонг. Обязательно все расскажу!» — заверила звезда.

К слову, Сафонов тоже был на пляже. Теперь он ходят с камерой, чтобы заснять жену в нужный момент. Поклонники восхитились семейной идиллией. «Саша, вы такая суперская пара! Вы такие искренние!», «На вас так приятно смотреть, любовь в глазах», «Обожаю фотографии, где нет тонн фотошопа, лицо естественное, с морщинками. Спасибо, что демонстрируете себя настоящую», «Саша, вы очень красивая», — прокомментировали пост подписчики.

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