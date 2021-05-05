Оделись в одном стиле: Саша Савельева и Кирилл Сафонов запечатлелись вместе в Дагестане

Супруги путешествуют по России. На этот раз они оказались на Чиркейской ГЭС.

Саша Савельева уже длительное время счастлива в браке с Кириллом Сафоновым. Певица еще во времена участия в «Фабрике звезд» умела привлекать внимание мужчин. Однако только актер смог покорить ее сердце. Со своей первой женой, которая родила ему дочку Анастасию, мужчина развелся. Саша подарила ему ребенка только два года назад. Она родила сына Леона. Обычно влюбленные редко дают интервью и не часто выходят в свет вместе.

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Однако этой весной пара сначала появилась на Московском международном кинофестивале, а затем они отправились в Дагестан. Как оказалось, влюбленные решили не только отдохнуть. Накануне Саша вышла на пляж в Махачкале в белой шубе. Она позировала для мужа, который помогает ей снимать клип. Теперь супруги оказались в одном из самых красивых мест — на Чиркейской ГЭС.

Певица облачилась в спортивные джоггеры и футболку. На талию она повязала толстовку. В такой же гамме и таком же стиле предстал и Сафонов. В кадре он увлеченно общался с возлюбленной.

«Муравьишки», — написала звезда.

Поклонники восхитились семейной идиллией, которая царит на фото. «Прекрасного отдыха вам в нашей республике», «Какие хорошенькие», «Кирилл вас обожает», «Прям веет любовью», «Красивые», «Такая гармоничная пара», «Классные такие», «Муж рядом с вами словно рыцарь», «Как вы друг другу подходите», «Таких пар очень мало», «Любуюсь вами», «Хорошего отдыха в солнечном Дагестане», — прокомментировали пост подписчики.

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