В мальдивских тонах: Стеша Маликова в прозрачном платье-халате не скрыла изящную фигуру на пляже

Стеша Маликова является дочкой именитого композитора и певца. Так как девушка родилась в семье артиста, то с малых лет часто путешествовала. Более того, теперь она учится в МГИМО, а год назад папа помог ей запустить свой бренд одежды. Наследница певца следит за трендами. Теперь она сама старается создавать модные вещи, которые бы понравились ее ровесницам. Платья в стиле бэби-долл, куртки-рубашки и другие образы девушка ни раз демонстрировала на себе.

Этой весной Маликов увез семью отдыхать на Мальдивы. Там Стеша не упускает возможности покрасоваться в новых нарядах. Девушка накануне примерила алое платье в горох. Она решила принарядиться для вечера. Однако и днем ей удается выглядеть элегантно. Стефания облачилась в белоснежный купальник, который подчеркнул ее загар. Поверх она надела прозрачное платье-халат оттенка фуксии. Наряд из шифона струился на ветру.

Примечательно, что образ гармонировал с бутонами цветов на деревьях. Девушка улыбалась, позируя для фото. Ранее она призналась, что ее локоны кудрявятся от влажности, поэтому о прическе ей не приходится думать.

Поклонники восхитились хрупкой фигурой Стеши и ее пляжным образом в мальдивских тонах. «Какая загорелая», «Просто красотка», «Хочется любоваться», «Ох и невеста выросла», «Красота неземная», «Какие краски», «Фигурка прекрасная», «Прям нимфа», «Вам так идет», — стали писать пользователи Сети.

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