Словно сестры: Стеша Маликова отметилась с мамой в одинаковых куртках-рубашках на прогулке

Дмитрий Маликов уже больше 20 лет счастлив в браке с Еленой Изаксон. Их союз считают одним из самых крепких в шоу-бизнесе. Пара воспитала дочку Стефанию, которая учится в МГИМО и с недавних пор стала бизнесвумен. Она запустила свой бренд одежды. Также у супругов есть сын Марк, которому три года. Однако мальчик был рожден суррогатной матерью. Все члены семьи очень дружные и любят проводить время вместе.

Каждый сезон Стеша старается выпустить модные и актуальные наряды. Этой весной сама она с радостью носит легкие платья в цветочек и брючные костюмы. А 21 апреля девушка отправилась на прогулку с мамой. Примечательно, что они оделись в одном стиле. Дочка певица предстала в твидовой куртке-рубашке и белых джинсах, которые дополнила массивными ботинками и сумкой-мешком Chanel. Такую же куртку надела и 58-летняя Елена. Она сочетала ее с черными брюками.

«Гуччи’21 vs Дрессбайстеша’21. Извини, мам, но этот выбор очевиден», — написала девушка.

Поклонники были поражены тому, что со стороны Изаксон можно принять за сестру Стеши. Многим также понравились их весенние аутфиты. «Какая же ты выросла красотка», «С мамой не различить», «Это так мило, когда одеваются одинаково», «Мне нравятся такие куртки», «Маме оценила?», «У Маликова дома целый цветник», «Двое из ларца», «Яблочко от яблоньки», — прокомментировали пост подписчики.

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