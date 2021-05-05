«Такое лучше не видеть»: Нюша в кружевном нижнем белье позировала перед родами

Певица поделилась архивным фото, которое раньше никто не видел. Она похвасталась тем, как выглядела с округлившимся животом.

Нюша с юного возраста выступает на сцене. Многие поклонники наблюдали за тем, как девушка взрослела. Четыре года назад она перестала скрывать роман с Игорем Сивовым. Влюбленные тайно сыграли свадьбу на Мальдивах. А спустя год девушка стала мамой. Она родила дочку Симбу в Майами. Тогда она сделала паузу в карьере, чтобы насладиться материнством. Теперь ее наследнице уже два года. Она много путешествует вместе с мамой.

Примечательно, что Нюша скрывала свою беременности. А после родов она быстро вернулась в форму. Теперь она без стеснения носит бикини. Но оказалось, что на последних сроках беременности у нее был внушительный живот. По просьбе поклонников, певица показала фото, сделанное накануне родов. Она позировала в уборной в кружевном нижнем белье и тапочках. Жена Сивова продемонстрировала живот и пышные бедра.

Поклонников удивило, что артистка была в таком пикантном белье. А другие поразились тому, какая у нее была фигура. К слову, Нюша также показала самое первое фото своей наследницы.

«Такое лучше не видеть», «В кружевном белье, серьезно?», «Да, живот огромный и бедра раздало», «Бедра ваши так и остались широкими», «Грудь тут сочная», «Мамочка с пузиком», «Вот это да», «Нет, лучше такое не видеть, закройте все глаза», «Ну и фотка», — стали писать пользователи Сети. Добавим, что в последнее время Нюшу часто подозревают в новой беременности, но она развеяла слухи, показав откровенные кадры.

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