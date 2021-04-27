«Ну хоть в трусах»: Нюша в прозрачных велосипедках блеснула фигурой на фоне слухов о беременности

Нюша росла на глазах публики, так как в юном возрасте стала знаменита. Девушка тратила все силы на творчество. Однако потом она встретила Игоря Сивова. Мужчина ушел из семьи и сыграл свадьбу с певицей. Теперь они растят дочку Симбу. Малышке уже два года. Однако в последнее время поклонники заметили у артистки изменения в фигуре. Даже платья с корсетом не скрыли ее выпирающий живот. Слухи о беременности дошли и до самой девушки.

27 апреля Нюша решила развеять сплетни. Она сделала фото в спортзале, примерив откровенный наряд. Девушка позировала в кроп-топе и прозрачных велосипедках. Певица продемонстрировала плоский живот и засветила округлые бедра. Она без стеснения хвасталась своей фигурой. При этом сама артистка заверила, что ей нужно поработать в спортзале.

«Когда прочитала, что опять беременна… Срочно в зал», — написала звезда.

Поклонники были удивлены тем, что девушка показала столь смелые кадры. Более того, многие осудили молодую маму за откровенный наряд. «Могла бы сразу в трусах, зачем шорты», «Такие фото для мужа мне кажется. Гром-бедра просто», «Вообще на себя не похожа. Спортивки вообще не пойми что, тогда уж в трусах можно», «Ню, ты очень стройная», «Что за срам? Ну хоть в трусах», «Еще бы пеньюар одела в зал. Сделала вид что занимается», — прокомментировали пост подписчики.

Напомним, что во время первой беременности Нюша долго скрывала свое интересное положение. На этот раз не все поклонники поверили, что певица не ждет ребенка.

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