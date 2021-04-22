Две модницы: Нюша с дочкой Симбой в одинаковых тренчах поддержали тренд на family look

Звезда часто делится с поклонниками кадрами с семейным контентом, на которых юная наследница певицы играет главную роль.

30-летняя певица Нюша, урожденная Анна Шурочкина, счастлива в браке с бизнесменом Игорем Сивовым. Они вместе уже четыре года, и за это время у них родилась дочка Симба. Осенью девочке исполнится три годика, но она уже разбирается в моде — благодаря маме.

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Нюша поделилась снимком, на котором позирует с дочкой в стиле family look. Певица и девочка нарядились в одинаковые тренчи светло-бежевого цвета, повязали шарф на шею и обулись в кроссовки. У обеих модниц из-под подола плаща выглядывают трикотажные джоггеры — видимо, мама с дочкой утеплились в костюмы.

Исполнительница хитов «Вою на луну» и «Объединение» часто использует наряды в одном стиле с дочкой. Как правило, Нюша и Симба предстают в family look на фотосессиях.

Но и в повседневности есть место модным экспериментам, которые оказываются не только интересными, но и модными, — тренч не первый сезон находится в списке мастхэвов.

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