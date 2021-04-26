Сказочный образ: Нюша в платье в пол небесного цвета позировала на ковровой дорожке

Певица смогла выделиться на гала-ужине в честь Премии Муз-ТВ – 2020/21. Она оказалась за одним столиком с Егором Кридом и Тимати.

Нюша в последнее время все чаще выходит в свет. Она успела отдохнуть с семьей на Мальдивах, поэтому полна сил. Девушка не скрывает, что ей нравится хорошо выглядеть. После родов она быстро вернулась в форму, поэтому теперь вновь блистает на сцене и снимает видео с тиктокерами. Для этого артистка не боится экспериментировать с имиджем. При этом порой она отдает предпочтение романтическим образам, как и много лет назад в начале карьеры.

26 апреля в Москве состоялся гала-ужин, на котором раскрыли имена номинантов Премии Муз-ТВ – 2020/21. Каждый год это событие становится одним из самых волнительных для звезд, поэтому все хотят заявить о себе. Так Ольга Бузова пришла на светский раут в белом платье по фигуре с пышными рукавами. А Нюша на этот раз выбрала струящийся наряд в пол. Она была в корсетном платье небесного цвета с разрезом и ниспадающими рукавами. Туфли на каблуке и пышные локоны дополнили ее лук. Ее образ напоминал наряд Золушки.

Певица не только позировала фотографам, но и устроила дефиле в зале. А потом она разместилась за столиком, где сидел Тимати и ее бывший возлюбленный Егор Крид. Они увлеченно общались остаток вечера. Тем временем на сцене выступила Зиверт и юный артист Ваня Дмитриенко.

Среди гостей также были: Филипп Киркоров, Валерия, Даня Милохин, Ани Лорак, Игорь Крутой, Эмин Агаларов, Лолита Милявская, Ксения Собчак, Светлана Лобода и другие известные персоны.

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