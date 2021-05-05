«Чует стиль»: Ксения Бородина в купальнике под зебру и на шпильках позировала у бассейна

Ксения Бородина в этом году отметила 38-летие. Однако телеведущая не переживает из-за возраста. Она признается, что посещает косметолога. Телеведущая любит ухаживать за собой, а также наряжаться и следить за трендами. Обычно девушка редко оголяется на камеру. Она предпочитает избегать вульгарных образов. Даже в купальнике ведущая «Дома-2» позирует редко. Однако этой весной она улетела в Дубай, где устроила фотосессию.

Если для походов на пляж Ксения выбирала легкие платья, а также юбки и шорты, то для съемки она подобрала броские образы. Сначала девушка позировала в черном купальнике с золотой бахромой. Она продемонстрировала яркий макияж и точеную фигуру. А вот потом телеведущая облачилась в слитый купальник с принтом под зебру. По бокам наряд украшала шнуровка. Бородина дополнила образ босоножками на шпильке в таком же стиле.

Звезда позировала у бассейна, стоя в воде. Она собрала волосы в хвост, что позволило ей открыть шею и плечи. Ксения игриво брызгалась водой.

«Стеснюлька», — написала она.

А вот поклонники посчитали, что наряд получился гламурным за счет обуви. Многие вспомнили, что недавно в купальнике под зебру отметилась актриса из турецкого сериала «Великолепный век» Пелин Карахан. А как известно, телеведущая любит этот сериал. «Чует стиль», «Как круто», «Надо на отдыхе ходить не в сланцах, а на каблуках», «Какая красотка», «Пышете гламуром», «Скромности вообще нет», «Купальник зачетный», — прокомментировали кадры пользователи Сети.

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