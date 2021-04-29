«Пляжный лучок»: Бородина в белых мини-шортах и шифоновой блузке покрасовалась в Дубае

Телеведущая вместе с семьей отправилась в Арабские Эмираты. Там девушка в первый же день похвасталась летним луком.

Ксения Бородина не скрывает, что любит путешествовать. Недавно она снова стала ведущей «Дома-2». Но это не помешало ей отправится в очередной отпуск. Каждый раз для девушки сборы чемоданов целое событие. Она разбирает вещи на образы и старается взять как можно больше, чтобы нарядов хватило. Перед поездкой в Арабские Эмираты телеведущая обновила гардероб и дочкам, поэтому на отдыхе собралась выглядеть идеально вместе с наследницами.

В первый же день Ксения принарядилась для завтрака. Она запечатлела себя в отеле. Девушка облачилась в белые мини-шорты и шифоновую блузку с ненавязчивым принтом. Наряд она разбавила сумкой-шопером Dior и шлепка той же марки.

«Собрались на пляж. Пляжный лучок. Вроде дышать пока можно», — рассказала звезда.

К слову, в Дубае +35 °C, поэтому вскоре Бородина пожаловалась на жару. Однако она не раз признавалась, что любит тепло, а не холод, поэтому и ездит так часто в отпуск.

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