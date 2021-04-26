«Люблю такой стиль»: Бородина отметилась в клетчатой рубашке и резиновых сапогах на тракторной подошве

Ксения Бородина не так давно вновь стала ведущей «Дома-2». Всего несколько месяцев шоу не выходило в эфир. Однако для девушки это стало возможностью отдохнуть и больше времени уделить семьей. При этом она признавалась, что на ее финансы это почти не повлияло. Телеведущая продолжила баловать себя люксовыми обновками. Недавно она похвасталась новой сумкой Bottega Veneta. Девушка признавалась, что мечтала о ней.

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Отметим, что на работе Ксении подбирают образы стилисты. Она не скрывает, что порой сама так удачно составляет луки, что экспертам не приходится ничего менять. А в свой выходной телеведущая решила показать повседневный наряд, который ей очень нравится. Девушка собрала волосы в пучок и сделала неброский макияж. Бородина облачилась в джинсы скинни, клетчатую рубашку горчичного оттенка и серые массивные резиновые сапоги на тракторной подошве. Такая обуви не выходит из моды второй год.

«Как я люблю такой стиль. Чуть-чуть бомжао. Главное — не замерзнуть», — заявила звезда.

Поклонники оценили образ Ксении. Многие отметили, что ей идут любые образы. Другие признались, что благодаря телеведущей следят за трендами. Более того, зачастую сама девушка дает советы и делится своими находками в соцсети.

«Такие рубашки сейчас у всех», «Вы такая милая», «Так еще моложе», «Ботинки крутые», «Нравится ваш юмор», «Все любят джинсы и рубашки в клетку», «Вам удается во всем выглядеть стильно», «Такой светский бомж», — прокомментировали кадры подписчики.

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