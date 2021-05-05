Вот и царица пляжа: Ксения Бородина облачилась в эффектный купальник с золотой бахромой

Ксения Бородина привыкла жить на широкую ногу. Она не скрывает, что в свое время ей приходилось совмещать несколько работ и даже гастролировать в качестве ведущей и диджея. Однако после свадьбы с Курбаном Омаровым и длительной работы в шоу «Дом-2» она смогла заработать целое состояние. Девушка балует себя люксовыми обновками и несколько раз в год ездит в отпуск. На майские праздники она улетела с семьей в Дубай.

Обычно Ксения редко оголяется на камеру. Она предпочитает женственные, но сдержанные наряды, а ее купальники максимально лаконичные и чаще всего закрытые. На этот раз девушка решила устроить фотосессию в Арабских Эмиратах. Ранее она снималась в пустыне, примеряя струящиеся платья. Теперь телеведущей захотелось более откровенных кадров.

Сначала она облачилась в белые шорты и кроп-топ, который сочетала с золотистой туникой на пуговицах. Бородина покрасовалась на камеру, так как ей сделали яркий макияж. Наряд подчеркнул прелести ее фигуры. На ее голове был ободок с имитацией лучей солнца.

А вот позже девушка переоделась в черный закрытый купальник. Она дополнила его эффектным золотым воротником с бахромой. Образ сразу преобразился. Ксения грациозно танцевала, демонстрируя не только наряд, но и загорелые ноги.

Поклонники были сражены красотой пляжного образа. Многие называли телеведущую царицей. Другие посчитали, что в таком купальнике на пляже ей не будет равных. «Красивая женщин», «Бомбита», «Просто нереально красивый купальник», «Где вы такое находите», «Роскошно выглядите», «Царица», «Ваши образы в восточном стиле прекрасны», — прокомментировали пост подписчики.

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