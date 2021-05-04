В таком наряде и с лопатой: Эвелина Бледанс в вечернем платье в пол запечатлелась в саду

Эвелина Бледанс уже давно выступает на сцене, снимается в кино и порой ведет передачи. Не так давно она устроила белую вечеринку, отметив свой день рождения. К слову, в свои 52 года она может похвастаться моложавым видом. Более того, артистка не стесняется выглядеть женственно, примеряя смелые образы. При этом она хозяйственная и сама воспитывает солнечного сына Семена.

Еще недавно Эвелина всех удивила, появившись в шоу «Маска». А теперь она снова привлекла к себе внимание. Май — месяц, когда начинают заниматься огородом. Вслед за Максимом Галкиным актриса решила высадить новые деревья в своем саду. Однако она облачилась в вечернее платье в пол мятного цвета. Бледанс даже сделала макияж и собрала волосы в пучок. В таком образе она взяла лопату.

«Новые питомцы для моего сада. Начало мая — лучшее время, чтобы купить лучшие экземпляры», — отметила звезда. «Советуйте, как быстро малинник вырастить. И смородина, чтоб хороший урожай с крыжовником давали», — попросила она.

Поклонники были впечатлены тем, как выглядит Бледанс. Многие одарили артистку комплиментами. «Эва! А ты что, еще не ложилась? В песочницу в платье с утра», — пошутила Елена Воробей.

«Браво! Красота и изящество! Даже с лопатой в вечернем платье…», «В таком наряде и с лопатой? Эвелина, вы прям девочка, девочка», «Ох, Эвелина, платьеце как раз для огорода», «Тоже всегда, когда землю копаю, наряжаюсь в платье в пол. И посветлее выбираю», — прокомментировали пост подписчики.

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