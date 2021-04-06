Гирлянды из цветов, изысканная еда: Эвелина Бледанс устроила белую вечеринку в честь 52-летия

Артистка принарядилась по такому случаю. Ее пришли поздравить звезды: Елена Борщева, Алика Смехова и другие известные персоны.

Эвелина Бледанс родилась в Ялте. Она смогла построить карьеру актрисы и телеведущей. Женщина с эффектной внешностью растит солнечного сына Сему. Артистка окружила своего ребенка заботой и вниманием. Также от первого брака у нее есть взрослый сын Николай, который живет в Израиле.

5 апреля Эвелина отметила 52-летие. Стоит отметить, что она выглядит гораздо моложе многих ровесниц. Актриса также может похвастаться стройной фигурой. Она устроила белую вечеринку, собрав гостей в красивом заведении, где все украсили гирляндами из цветов.

Гостей угощали изысканными блюдами, а диджей создавал веселую атмосферу. Позже кавер-группа исполнила заводные песни, под которые все танцевали.

Бледанс в этот вечер была облачена в белоснежное платье в пол с бахромой. Силуэтный наряд подчеркнул достоинства ее фигуры. Поздравить артистку пришли ее друзья и коллеги: Алика Смехова, Елена Борщева и другие известные персоны. Именинница лакомилась клубникой, общалась с друзьями и танцевала. Она смогла развеяться. К слову, не обошлось и без торта. Отдельный десерт подруга именинницы лично приготовила для сына Эвелины, который тоже был на празднике.

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