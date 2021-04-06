«Закружат нас с тобой»: Стас Садальский публично обратился к Эвелине Бледанс

Артист поздравил с днем рождения свою коллегу по сцене.

Одна из самых красивых женщин современности, актриса Эвелина Бледанс, накануне, 5 апреля, отметила свой день рождения. Звезде театра исполнилось 52 года.

По случаю праздника Эвелина Бледанс устроила вечеринку, на которой появилась в белом платье.

С днем рождения красавицу-актрису поздравили близкие, поклонники и звездные друзья. В числе тех, кто сказал Эвелине Бледанс несколько слов публично, блогер и известный артист Стас Садальский. Он разместил в Instagram совместное фото с именинницей, извинившись за то, что поздравляет ее не в числе первых. Но ведь поздравить хорошего человека никогда не поздно!

«Прими мои запоздалые, но самые искренние пожелания. Пускай… Пускай радость и удача закружат нас с тобой в новом спектакле», — пожелал Садальский Бледанс.

На снимке, которым он сопроводил пост, Стас и Эвелина запечатлены на кухне, вероятно, во время одной из актерских тусовок после спектакля. Бледанс держит в руках нежный букет весенних цветов — желтых тюльпанов.

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