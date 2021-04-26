«Самая тяжелая за всю историю шоу»: Эвелина Бледанс рассказала о своем опыте участия в шоу «Маска»

Во втором полуфинале шоу «Маска» на телеканале НТВ участвовали не только постоянные, но и приглашенные персонажи. На сцене с блистательными номерами выходили Крокодил Гена, оказавшийся Сергеем Пенкиным, и симпатичная Мишка, в которой пряталась Эвелина Бледанс.

После разоблачения Александр Ревва заметил, что Бледанс в костюме похожа на сумоистку на свадьбе.

Актриса рассказала в Instagram, чего ей стоило нарядиться в эту огромную маску Мишки.

«Мне досталась самая объемная и тяжелая маска за всю историю шоу. Выходишь из нее реально, выжимая свою одежду. А дышать через маленькую щелочку невообразимо тяжело», — поделилась Эвелина Бледанс.

Звезда, кстати, отлично шифровалась, и ее узнали не все члены жюри. А вот сын Семен сразу узнал свою маму.

«Семен узнал, а мои друзья за ужином — нет», — добавила Эвелина Бледанс.

Напомним, во втором полуфинале был разоблачен участник в костюме Неваляшки. Им оказался Стас Пьеха.

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