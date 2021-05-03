«Только Гарику не говори»: Лиза Галкина в джинсах с пайетками рассказала папе про свою переписку

Максим Галкин и Алла Пугачева все свободное время уделяют наследникам. Семь лет назад суррогатная мать выносила для них двойняшек Лизу и Гарри. Со временем у малышей появилась своя армия поклонников. Они любят устраивать домашние спектакли, а также собирать лего и ухаживать за цветами в саду. Недавно Максим Галкин показал им, как удобрять землю и садить новые саженцы. Также отметил с ними Пасху.

Юморист не упускает возможности провести выходной с детьми. Накануне он даже покатался с семилетним Гариком по деревне на велосипедах. А вот поклонники вспомнили, как с ним разоткровенничалась дочка. В фан-аккаунте появилось видео, на котором Лиза в потертых джинсах припыленного цвета с апликацией из пайеток и футболке рассказывает папе про переписку с домовым.

«Это письмо для домового. Мы написали ему вчера письмо, чтобы дал он нам марки вместо кристаллов. Ну а че уже, столько много кристаллов. Мы написали ему и оставили мармеладку», — поделилась Лиза. На бумаге было написано: «Гарри, мама, Лиза».

Девочка пояснила, что позже и конверт, и конфеты пропали. Лиза не растерялась и написала еще одно письмо домовому, а вскоре она нашла конверт с марками, что ее порадовало.

«Только не говори Гарику, а то он обидится, что только мне дали», — попросила малышка.

Поклонники восхитились искренностью девочки. Многие также отметили, что Алла Борисовна и Максим хорошие родители, которые помогают фантазии ребенка развиваться. «Папа так подигрывает здорово», «Ну какая она лапочка!!», «Дети конечно очень воспитанные», «Папа волшебник (он же домовой), это здорово… А Лизушка, это волшебный солнечный лучик, верящий в чудо», «Такие наивные детки. Счастливое детство», — прокомментировали пост подписчики.

К слову, малыши с ранних лет изучают английский и французский языки, а также плавают. Недавно Пугачева начала их учить игре на фортепиано. Во время ее дня рождения двойняшки показали свои способности гостям.

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