На вечеринке с любимым: Пугачева в гипюровой блузе и узких «рваных» джинсах танцевала с Галкиным

На одной из фанатских страничек Примадонны отечественного шоу-бизнеса в Instagram появились памятные кадры, которые ранее в личном профиле публиковал шоумен Максим Галкин. Алла Пугачева предстала на одной из вечеринок у друзей, облачившись в легкий летний наряд. Певица отдала предпочтение белоснежной гипюровой блузе и узким «рваным» джинсам. Изюминкой образа стали молодежные кеды.

При этом Примадонна порадовала поклонников танцевальной импровизацией, закружившись в объятиях Максима Галкина. Пара исполнила танец, чем-то напоминающий танго.

Напомним, что вместе с мужем и детьми — семилетними двойняшками Гарри и Лизой, артистка давно поселилась в подмосковной деревне Грязь. А за ее бывшей дачей в Малых Бережках приглядывает старший внук — 29-летний Никита Пресняков с женой моделью Аленой Красновой. Дочка Примадонны Кристина Орбакайте называет особняк на Истре их родовым гнездом. Именно здесь росли ее дети.

Алла Пугачева не только сыграла свадьбу с шоуменом Максимом Галкиным. Они также обвенчались в храме. Для Примадонны этот союз, освященный перед ликом Божьим, стал вторым. Еще в середине 90-х годов она венчалась с Филиппом Киркоровым. Позже певица призналась, что будет корить себя за это всю оставшуюся жизнь.

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