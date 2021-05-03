Простые радости: Максим Галкин устроил вечернюю велопрогулку с сыном Гарри в деревне Грязь

Максим Галкин и Алла Пугачева не скрывают, что счастливы вместе. Не так давно Примадонна отметила день рождения. Она собрала дома родных и самых близких друзей. Певица показала, что и в 72 года умеет веселиться. Но главной радостью для нее являются дети. Двойняшками Лизе и Гарри уже по семь лет. Они ходят в первый класс, но при этом всегда находят время на игры и хобби. В честь Пасхи они выучили стихи и рассказали их родителям.

Малыши, конечно, насладились куличами. На их кухне тоже были разноцветные куриные яйца. «Это мамочка яйцо раскрашивала, а я добавил и сделал цыпленка», — хвастался Гарри. Но не весь день они провели дома. Вечером Галкин решил устроить велопрогулку. Он отправился кататься в деревне Грязь на велосипеде. Компанию ему составил подросший сын. Мальчик не забыл про защитный шлем, который дополнял его спортивный костюм.

«У нас с Гарри велотренировка. Гарри, смотри вперед! Лежачий полицейский!» — командовал Максим.

После окончания зимы у артиста стало меньше свободного времени, так как он возобновил гастроли, а также ездит на разные съемки. Но выходные муж Аллы Борисовны старается посвящать семье. Поклонники восхитились трогательными кадрами. Многие отметили, что Гарри не только подрос, но стал более смелым. «Такие классные детки у вас», «Гарри настоящий гонщик», «Как приятно видеть такие теплые отношения папы и сына», — стали писать пользователи Сети.

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