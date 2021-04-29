«Это для наших гортензий»: Лиза Галкина в стеганой куртке посадила цветы в саду

Максим Галкин до наступления мая позаботился о растениях в саду.

Семья Аллы Пугачевой не только очень большая, но и творческая. Примадонна любит устраивать дома застолье с друзьями. Также свободное время она посвящает детям. Лиза и Гарри учатся в первом классе, но вечерами часто играют.

Максим Галкин тоже каждые выходные посвящает наследникам. Он любит с ними что-нибудь мастерить или заниматься домашними делами.

29 апреля юморист получил набор удобрений и решил начать заниматься садом до наступления мая. Вместе с двойняшками он отправился заниматься земледелием. Лиза облачилась в спортивный костюм цвета припыленно розы, а также розовую шапку и резиновые ботинки. Лишь черный стеганая куртка выбивалась из монохрома. А вот Гарри надел костюм с принтом и неоновую жилетку. У него тоже были резиновые сапоги, но голубого цвета.

«Папа, это для нас?» — спросили малыши. «Нет, это для наших растений!» — пояснил Максим. «Это для наших гортензий», — умилился Гарри. «А это для роз и всяких цветов!» — добавила Лиза. «Отряд юных садоводов к сезону готов!» — объявил Галкин.

После этого семья стала маршировать в сторону грядок и зоны для посадки растений. Артист показал, как нужно работать граблями и сколько следует сыпать удобрений. Сначала они посадили розу, а затем пошли на другой участок.

«Мы перешли к гортензии, разрыхляй», — сказал Максим. «А мы будем сажать клубнику?» — уточнила Лиза. «Конечно», — ответил ей папа.

Малыши много смеялись. Труд нисколько их не напугал. Детям было интересно заниматься садом с отцом.

«Гарри и Лиза обожают копаться в нашем саду, многим понравилось прошлогоднее видео, как они сажали лаванду. Это видео заметили и профессионалы, занимающиеся удобрениями. Весной нашим растениям потребуется удобрение с повышенным содержанием азота, а в момент цветения больше калия», — рассказал муж Пугачевой. «Удобрения натуральны и безопасны для людей и животных. Поэтому Гарри смело может их вносить руками!» — добавил он.

Смотрите также: