Татьяна Брухунова облачила годовалого сына в стеганую куртку и шапку-колпак для прогулки

Евгений Петросян в 2018 году развелся с Еленой Степаненко. После этого он предпочел сделать личную жизнь еще более закрытой. Однако вскоре стало известно, что его связывают теплые отношения с помощницей Татьяной Брухуновой. Если первое время они предпочитали не реагировать на сплетни, то потом тайно сыграли свадьбу и стали публиковать совместные фото. А в прошлом году юморист сообщил, что у него родился сын, который получил имя Ваган.

Не так давно Татьяна призналась, что наследник появился на свет в ее день рождения 13 марта. Она подчеркнула, что более ценного подарка ей уже никто не сделает. Как известно, возлюбленная Петросяна любит посещать театры, интересуется искусством и предпочитает необычные наряды, поэтому обладает своим чувством стиля. Любит она наряжать и сына. 2 мая она показала, как кроха стоит у стола, который был красиво сервирован к празднику Пасхи. Поклонники заметили, что мальчик стал очень светленьким.

А на следующий день Брухунова отправилась гулять с наследником. Она облачилась в широкие джинсы и объемный свитер с джемпером. На руках избранница юмориста держала подросшего сына, облаченного в джинсы и стеганую куртку небесного цвета. Вязаная шапка-колпак стала изюминкой его образа.

Поклонники признались, что в восторге от юного модника. «Мне нравятся шапочки Вагашки», «Так вырос уже», «Какая милота!», «Вы оба просто чудо, спасибо за возможность любоваться вами», «Ах, какая идиллия!!!», «Ваганчик такой хорошенький не могу, в этой шапочке милой», «Маленький модник», «Как нарядно, со вкусом одет малыш» — прокомментировали пост подписчики.

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